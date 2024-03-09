Росіяни намагаються зірвати функціонування морського коридору, — постпред ООН Кислиця

Через спроби РФ зірвати функціонування морського коридору, Одеська область постійно перебуває під ракетними ударами з боку РФ.

Про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, пише "Укрінформ".

"Спроби Росії шантажувати міжнародну спільноту виходом з ініціативи провалилися. Однак Україна… попри війну, запустила морський коридор і продовжує посилювати його ефективність", — каже Кислиця.

За словами Кислиці, з серпня 2023 року з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" було експортовано майже 30 млн тонн вантажів до 42 країн світу. З них понад 8 млн тонн – лише в лютому. 80% відвантажень становить аграрна продукція.

"Фактично експорт з українських чорноморських портів досяг рівня, який можна порівняти з тим, що був до повномасштабного вторгнення", — зазначив постпред.

Також дипломат додає, що через постійне зменшення Чорноморського флоту, все, що залишається Росії – це запускати ракети, намагаючись залякати Україну та наших торговельних партнерів. Кислиця наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони в Одеській області.

З липня 2023 року ворог застосував понад 880 дронів-камікадзе та понад 170 ракети по портовій інфраструктурі Одещини.