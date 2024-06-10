В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки за участі німецького концерну Rheinmetall

В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства за участі АТ “Українська оборонна промисловість” і оборонного концерну Rheinmetall.

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

“Головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в цеху працюють українські фахівці, а представники німецького концерну здійснюють технічний нагляд.