В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки за участі німецького концерну Rheinmetall

В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства за участі АТ “Українська оборонна промисловість” і оборонного концерну Rheinmetall.
Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.
“Головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в цеху працюють українські фахівці, а представники німецького концерну здійснюють технічний нагляд.
- В грудні минулого року повідомлялось, що свій перший завод в Україні німецький оборонний завод Rheinmetall планує запустити вже у 2024 році.
- В середині лютого найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall підписав угоду про відкриття заводу в Україні. Очікується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.
- В березні Rheinmetall заявив, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, оскільки планує досягти рекордних 10 млрд євро продажів цього року.
- Вже в середині травня стало відомо, що Rheinmetall планує заснувати в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах ППО, а також буде ремонтною базою для систем ППО IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.