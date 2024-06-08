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Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї

У відомстві зазначають, що це дозволить Україні отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників.

Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Ілюстративне фото
Фото: Роман Чоп

Міністерство оборони України запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння, повідомляє Укрінформ. 

“Пряме контрактування є частиною стратегії Міністерства оборони щодо розширення міжнародного співробітництва та підвищення боєздатності української армії. Це забезпечить Україну новими зразками озброєння, що відповідатимуть міжнародним стандартам”, – заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков під час підписання прямого контракту між «Агенцією оборонних закупівель» Міноборони та болгарською компанією.

За словами Кліменкова, у Міноборони розпочинається новий етап у співпраці зі світовими виробниками озброєння та військової техніки.

“Це дозволить нам отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації ЗСУ”, – зазначив Кліменков.

Зазначимо, сьогодні міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру. Підписано угоду з французько-німецьким оборонним конгломератом KNDS.

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