Від початку доби на фронті відбулося 67 боїв, більшість – на Покровському та Курахівському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, понад половина із них – на Покровському та Курахівському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку наші воїни загалом відбивали сім атак загарбників. Триває один бій поблизу Синьківки. Авіаударів російські терористи завдали по районах населених пунктів Степова Новоселівка і Куп’янськ – скинули по чотири керованих авіабомби. А НАРами російські терористи обстрілювали Новоєгорівку.

На Покровському напрямку ворог вже здійснив 27 спроб прорвати нашу оборону. 19 атак відбито. Бойові зіткнення тривають у районах Новоолександрівки, Новопокровського та Новоселівки Першої.

Підтверджені втрати противника на напрямку на даний час складають безповоротними 134 особи, ще 175 російських окупантів поранено. Знищено чотири артсистеми та чотири автомобілі. Пошкоджено танк, міномет та сім ворожих автомобілів.

На Курахівському напрямку в районі Красногорівки і Георгіївки українські воїни відбивають п’ять атак противника. Загалом росіяни здійснили 10 спроб просунутись вперед. Під час них сьогодні загарбники втратили 30 осіб вбитими та пораненими. Інформація уточнюється. Також наші воїни знищили ворожу гармату, два автомобілі, танк, інженерну машину розгородження та дві одиниці ББМ.

На Времівському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення у районах Старомайорського і Завітного Бажання. Безуспішно. Завдав авіаудару чотирма КАБами по району Єлизаветівки.