До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
Уряд оновив умови бронювання працівників. Що змінилося
Уряд оновив умови бронювання працівників. Що змінилося
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку доби на фронті відбулося 67 боїв, більшість – на Покровському та Курахівському напрямках

Сили оборони України стримують натиск та дають відсіч ворогу.

Від початку доби на фронті відбулося 67 боїв, більшість – на Покровському та Курахівському напрямках
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, понад половина із них – на Покровському та Курахівському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

На Куп’янському напрямку наші воїни загалом відбивали сім атак загарбників. Триває один бій поблизу Синьківки. Авіаударів російські терористи завдали по районах населених пунктів Степова Новоселівка і Куп’янськ – скинули по чотири керованих авіабомби. А НАРами російські терористи обстрілювали Новоєгорівку.

На Покровському напрямку ворог вже здійснив 27 спроб прорвати нашу оборону. 19 атак відбито. Бойові зіткнення тривають у районах Новоолександрівки, Новопокровського та Новоселівки Першої. 

Підтверджені втрати противника на напрямку на даний час складають безповоротними 134 особи, ще 175 російських окупантів поранено. Знищено чотири артсистеми та чотири автомобілі. Пошкоджено танк, міномет та сім ворожих автомобілів.

На Курахівському напрямку в районі Красногорівки і Георгіївки українські воїни відбивають п’ять атак противника. Загалом росіяни здійснили 10 спроб просунутись вперед. Під час них сьогодні загарбники втратили 30 осіб вбитими та пораненими. Інформація уточнюється. Також наші воїни знищили ворожу гармату, два автомобілі, танк, інженерну машину розгородження та дві одиниці ББМ.

На Времівському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення у районах Старомайорського і Завітного Бажання. Безуспішно. Завдав авіаудару чотирма КАБами по району Єлизаветівки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies