Глава держави зазначив, що деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України.

“Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично нас у цьому підтримують”, – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що вже майже підготовлені й нові безпекові угоди для України.

“Зараз ці місяці – час для стратегічних рішень. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам – усьому тому, що може наблизити справедливий мир і дати більше сили нашому українському суспільству. І це буде”, – підсумував глава держави.

Зазначимо, що глава держави у вечірньому зверненні також заявив, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Він зауважив, що на цьому напрямку українські захисники зараз максимально стримують і знищують російські підрозділи.