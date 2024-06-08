Завдяки угоді з французько-німецьким оборонним конгломератом KNDS Україна отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру.

Про це повідомив у Telegram міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Підписана вчора угода між KNDS та одним з українських виробників - дуже важлива. Чому? Бо це перша в Україні ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру. Мова йде про повноцінну комерційну угоду щодо ліцензійного виробництва на території України. Маючи ліцензію український партнер зможе досить швидко підготувати майданчик та почати випуск продукції", - написав він.

Другий контракт, підписаний вчора, стосується відкриття в Україні підрозділу з технічного обслуговування гармат Caesar. Частина запчастин будуть виготовлятися в Україні за допомогою 3D-друку металевих деталей.

Окрім того, KNDS підписав лист про наміри щодо створення дочірньої компанії групи в Україні.

"І ми щиро вітаємо це рішення. Я переконаний, що для зброярів усього світу немає сьогодні кращого місця для розвитку, аніж Україна", - зазначив Камишін.