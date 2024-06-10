НАЗК виявило порушення на майже 555 млн грн під повної перевірки декларацій держслужбовців

Національне агентство з питань запобігання корупції після повної перевірки майже 450 декларацій за 5 місяців виявили порушення на майже 555 мільйонів гривень. Серед порушень — недостовірні відомості, необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення.

Про це ідеться в повідомленні пресслужби НАЗК.

Найбільша кількість декларацій, за якими проводилися повні перевірки, подані посадовцями з м. Києва — 158 декларацій, Одеської області — 37, Київської області — 33, Львівської області — 26, Дніпропетровської області — 18, Черкаської області — 16 та Харківської області — 15.

"За результатами завершених за 5 місяців 133 перевірок виявлено недостовірних відомостей на майже 555 млн грн, необґрунтованих активів на 7,1 млн грн. та ознак незаконного збагачення на 17,8 млн.грн", — ідетьсяя у повідомленні НАЗК.

Зокрема, за результатами перевірок порушення виявлено:

У сільського голови Верхньокорецької сільської ради Закарпатської області знайшли необґрунтовані активи на 2,6 млн грн

Також недостовірні відомості на загальну суму майже 499 млн грн виявили у деклараціях народного депутата України (5,8 млн грн), заступника начальника відділу Закарпатської митниці (286 млн грн), який ще й приховав куплену земельну ділянку.

Не підтвердив законність походження понад 59,5 млн.грн голова Білгород-Дністровської районної ради Одеської області.

Директора Державного підприємства "Дослідне господарство "Тахтаулово" Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук" не підтвердив законність походження своїх коштів на суму понад 25 млн грн.

Відповідні матеріали НАЗК скерувало до НАБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України для розгляду питання про початок кримінальних проваджень.