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Суд арештував документи ВЛК на Полтавщині через імовірне хабарництво

Підставою такого рішення стали перевірки щодо найбільшої кількості висновків про непридатність військовозобов'язаних.

Суд арештував документи ВЛК на Полтавщині через імовірне хабарництво
Військовозобов'язані, фото ілюстративне
Фото: agrotimes.ua

Слідчий суддя Октябрського районного суду Полтави наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавщини. Причиною стали перевірки висновків ВЛК, адже саме у цій області найбільшу кількість військовозобов'язаних визнали непридатними до служби у ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

"Зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування і є необхідними для проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні на нього арешту", – йдеться в ухвалі суду.

За версією слідства, співробітники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно отримували неправомірну винагороду. 

Досудове розслідування триває, встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов’язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку.

За висновками агентства, найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та в подальшому був визнаний непридатним до служби в Збройних Силах України, було виявлено саме у Полтавській області. 

Полтавщина входить в п’ятірку регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними, – 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023.

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