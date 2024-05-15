У дохід держави стягнули два літаки АН-148 російської компанії

ВАКС задовольнив позов Мінюсту до компанії, яка входить до складу "Ростеху".

Вищий антикорупційний суд рішенням від 15 травня задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ "Ільюшн Фінанс Ко." про застосування санкцій. Згідно із рішенням, в дохід держави передали два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що АТ "Ільюшн Фінанс Ко." є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації "Ростех" та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

У мінітерстві пояснили, що АТ "ІФК" в складі "Ростех" займає свою нішу, що загалом забезпечує функціонування стратегічно важливої для Росії галузі авіаперевезень.

"В умовах переорієнтації авіації рф на внутрішніх виробників та спрямованість на підтримку функціонування сектору авіаційних перевезень за рахунок літаків вітчизняного виробництва, «ІФК», як передовий лізингодавець в рф, відіграє суттєву роль в підтримці авіаційної галузі та, як наслідок, сприяє вищому політичному керівництву рф в протидії санкційним обмеженням, які були застовповані до рф через розв’язання агресивної війни проти України", – додали у Мін'юсті.

До початку та під час повномасштабного вторгнення АТ "Ільюшн Фінанс Ко." системно співпрацює з вищим політичним керівництвом Росії та приймає участь в матеріально технічному забезпеченні збройній агресії, постачаючи літаки та комплектуючі Міністерству оборони Росії.