ВАКС конфіскував активи у голови окупаційної адміністрації Запорізької області та його родичів

Серед конфіскованого п’ять літаків, три квартири, житловий будинок та дві земельні ділянки в Мелітополі.

Вищий антикорупційний суд конфіскував майно голови окупаційної адміністрації Запорізької області ексдепутата Євгена Балицького та його родичів.

Про це повідомили у ВАКС.

"23 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього народного депутата України, який очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області, а також до його батька та сина, які співпрацюють із країною-агресором, та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", – йдеться у повідомленні суду.

Зокрема, ВАКС стягнув у дохід держави активи:

три квартири, житловий будинок та дві земельні ділянки в Мелітополі;

чотири легкових автомобілі;

п’ять літаків;

саморобне туристичне судно;

кошти на банківських рахунках;

частки у дев’ятьох компаніях.

Хто такий Балицький