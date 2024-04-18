Також заарештовано ще одного з учасників злочинної організації, який за вказівкою екскерівника митниці організував побиття журналістів. Крім того, для екскерівника митниці передбачили можливість внесення 60 млн грн застави, що у 5 разів менше суми збитків у справі.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував колишнього керівника Чернівецької митниці у справі про завдання збитків на 290 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У середу, 17 квітня, слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до колишнього керівника митниці – співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, та одного з учасників злочинної організації, який за вказівкою співорганізатора організував побиття журналістів.

Суд підтримав позицію прокурора та застосував до співорганізатора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 60 млн грн застави.

До члена злочинної організації застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд визначив як альтернативний запобіжний захід заставу у розмірі 6 млн грн.

Термін тримання під вартою – до 14.06.2024 включно.

У разі внесення застави на осіб будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Раніше Національне антикорупційне бюро виявило масштабну корупційну схему мінімізації митних платежів на пості "Вадул-Сірет" Чернівецької митниці, збитки від якої для держави оцінюються у 290 млн грн. У справі 11 підозрюваних.

У грудні минулого року керівника Чернівецької митниці звільнили через підозру в контрабанді електронних сигарет на 40 млн грн. Крім нього, ще двоє митників отримали підозри у цій справі. Заходи дисциплінарного впливу застосували до 17 митників.