ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи збитків, завданих Укргазвидобуванню

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з учасників злочинної схеми, через яку Укргазвидобування зазнало збитків у розмірі 211 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Серед фігурантів справи - посадовець державного підприємства. Йому обрали запобіжних захід у вигляді застави у розмірі 242 240 грн. Також поклали відповідні процесуальні обов’язки.

Подробиці справи збитків Укргазвидобуванню