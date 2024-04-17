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ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи збитків, завданих Укргазвидобуванню

Підозрюваному призначили заставу у розмірі 242 240 грн.

ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи збитків, завданих Укргазвидобуванню
Одна із свердловин 'Укргазвидобування'
Фото: ZN

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з учасників злочинної схеми, через яку Укргазвидобування зазнало збитків у розмірі 211 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Серед фігурантів справи - посадовець державного підприємства. Йому обрали запобіжних захід у вигляді застави у розмірі 242 240 грн. Також поклали відповідні процесуальні обов’язки.

Подробиці справи збитків Укргазвидобуванню

  • За даними САП, протягом 2019-2020 років Укргазвидобування за результатами конкурсу уклало з приватним товариством договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. Приватна компанія мала здійснювати базовий та підвищений видобуток. Вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.
  • Проте з’ясувалося, що посадовці державної компанії внесли зміни до конкурсної документації, знизивши норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору та додавши нову умову. Тепер розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав опиратися на обсяги видобутку товариством протягом 2020 року, які заборонили підвищувати.
  • Це призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ «Укргазвидобування» мало розраховуватися за значно вищим тарифом. 
  • У результаті з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 року Укргазвидобування зазнало збитків на суму 211 млн грн.
  • Минулого тижня двоє осіб отримали підозри у цій справі.
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