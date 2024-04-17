ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи збитків, завданих Укргазвидобуванню

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з учасників злочинної схеми, через яку Укргазвидобування зазнало збитків у розмірі 211 млн грн.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Серед фігурантів справи - посадовець державного підприємства. Йому обрали запобіжних захід у вигляді застави у розмірі 242 240 грн. Також поклали відповідні процесуальні обов’язки.
Подробиці справи збитків Укргазвидобуванню
- За даними САП, протягом 2019-2020 років Укргазвидобування за результатами конкурсу уклало з приватним товариством договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. Приватна компанія мала здійснювати базовий та підвищений видобуток. Вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.
- Проте з’ясувалося, що посадовці державної компанії внесли зміни до конкурсної документації, знизивши норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору та додавши нову умову. Тепер розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав опиратися на обсяги видобутку товариством протягом 2020 року, які заборонили підвищувати.
- Це призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ «Укргазвидобування» мало розраховуватися за значно вищим тарифом.
- У результаті з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 року Укргазвидобування зазнало збитків на суму 211 млн грн.
- Минулого тижня двоє осіб отримали підозри у цій справі.