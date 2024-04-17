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Україна повернула з окупації ще трьох дітей

Двоє хлопчиків та маленька дівчинка повернулися з окупованої частини Херсонщини.

Україна повернула з окупації ще трьох дітей
Фото: EPA\UPG

Ще двом родинам із трьома дітьми вдалося повернутися в Україну з окупованих територій Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути сімʼю, котра виховує двох братів 12 та 16 років, позбавлених батьківського піклування. 

"Заради них опікуни наважилися виїхати з тимчасової окупації, адже не могли більше наражати на небезпеку дітлахів", — написав Прокудін. 

Також в Україну повернулася родина з трирічною дівчинкою. 

"Дякую благодійній організації “Save Ukraine”, органам опіки та піклування, службам справах дітей, які працювали над цим поверненням", — додав очільник ОВА. 

  • Мінреінтеграції та громадська спілка “Українська мережа за права дитини” допомогли повернути на підконтрольну України територію 5-річного хлопчика.
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