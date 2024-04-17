РБК-Україна: ГУР атакувало авіазавод у Татарстані

Фахівці Головного управління розвідки атакували сьогодні авіазавод у Татарстані, що виробляє і ремонтує бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.
Йдеться про авіазавод в Казані. За даними співрозмовників медіа, вибухи на території авіазаводу ім. Горбунова пролунали 17 квітня близько 10 години ранку (за Києвом).
Перед тим спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.
Казанський авіазавод С7П. Горбунова (філіал "Туполєва") – одне з найбільших російських авіапідприємств. У лютому 2024 на цей завод катався президент РФ. Путін оглядав там модернізовані зразки.
- За даними УП, також сьогодні вранці ГУР вдарили по РЛС в Мордовії. Наслідки атаки уточнюють.
- Сьогодні від ранку російські аеропорти в трьох різних містах, зокрема Казані, призупинили всі рейси – через безпекові міркування. Вранці російське міністерство оборони заявило про збиття безпілотника. Зазвичай росіяни запевняють, що успішно відбили атаки, навіть коли це не так і їхні об'єкти були пошкоджені.