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РБК-Україна: ГУР атакувало авіазавод у Татарстані

На підприємстві виробляли і ремонтували бомбардувальники. 

РБК-Україна: ГУР атакувало авіазавод у Татарстані
Ту-22М
Фото: Вікіпедія

Фахівці Головного управління розвідки атакували сьогодні авіазавод у Татарстані, що виробляє і ремонтує бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

Йдеться про авіазавод в Казані. За даними співрозмовників медіа, вибухи на території авіазаводу ім. Горбунова пролунали 17 квітня близько 10 години ранку (за Києвом). 

Перед тим спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

Казанський авіазавод С7П. Горбунова (філіал "Туполєва") – одне з найбільших російських авіапідприємств. У лютому 2024 на цей завод катався президент РФ. Путін оглядав там модернізовані зразки. 

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