РБК-Україна: ГУР атакувало авіазавод у Татарстані

На підприємстві виробляли і ремонтували бомбардувальники.

Фахівці Головного управління розвідки атакували сьогодні авіазавод у Татарстані, що виробляє і ремонтує бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

Йдеться про авіазавод в Казані. За даними співрозмовників медіа, вибухи на території авіазаводу ім. Горбунова пролунали 17 квітня близько 10 години ранку (за Києвом).

Перед тим спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

Казанський авіазавод С7П. Горбунова (філіал "Туполєва") – одне з найбільших російських авіапідприємств. У лютому 2024 на цей завод катався президент РФ. Путін оглядав там модернізовані зразки.