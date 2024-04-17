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Харків може стати “другим Алеппо” без допомоги США, – мер

Росія останнім часом посилила обстріли Харкова та передмістя.

Харків може стати “другим Алеппо” без допомоги США, – мер
Фото: detector.media

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто ризикує стати “другим Алеппо”, якщо політики США не проголосують за нову військову допомогу, щоб допомогти Україні отримати протиповітряну оборону, необхідну для запобігання атак Росії на великій відстані. Про це він сказав виданню The Guardian.

Мер розповів, що Росія змінила тактику, намагаючись знищити електропостачання міста та тероризувати його 1,3 мільйона мешканців, обстрілюючи житлові райони.

Терехов зазначив, що пакет військової допомоги США на суму 60 мільярдів доларів, який наразі “застряг” в Конгресі, має “вирішальне значення для нас” і закликав Захід знову зосередитися на війні.

“Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити, щоб Харків став другим Алеппо”, – сказав Терехов, маючи на увазі сирійське місто, яке посилено бомбили російські та сирійські урядові сили в розпал громадянської війни в країні десять років тому.

  • Тим часом спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що окремі законопроєкти про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню пройдуть роздільне голосування до кінця тижня.
  • Раніше Майк Джонсон на закритому засіданні Республіканської партії заявив, що хоче розділити пакет допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю на окремі документи.
  • Також нещодавно Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні. Голова комітету заявив про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня.
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