МЗС Естонії про удар по Чернігову: цього б не сталося, якби Україна мала все для захисту неба

Міністерство закордонних справ Естонії відреагувало на сьогоднішлю атаку Росії по Чернігову. Там вважають, що якби Україна мала засоби для захисту неба, то змогла б відбити атаку РФ.
Про це йдеться у заяві в соцмережі Х (Twitter).
"І знову ми починаємо день з новин про ракетні удари, руйнування та вбитих мирних жителів в Україні. Цього б не сталося, якби Україна отримала все, що просить, щоб захистити своє небо та відбити невпинну агресію Росії", – зазначили в естонському МЗС.
Yet again we start the day with news of missile strikes, destruction & killed civilians in #Ukraine.— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) April 17, 2024
It would not be like this if 🇺🇦 would be given everything they are asking for to protect their skies & push back Russia's relentless aggression.#ArmUkraineNow https://t.co/9Co4KMb4dE
- Сьогодні вранці армія РФ вдарила по Чернігову. Станом на 12.46 17 квітня щонайменше 13 людей загинули, понад 60 поранені. Кількість потерпілих постійно зростає, оскільки триває пошукова операція.
- Попередньо, росіяни завдали удару трьома ракетами "Іскандер" по густонаселеному району міста практично у центрі. Також було пряме влучання в восьмиповерхову будівлю. Пошкоджено як мінімум 16 будівель, автомобілі.