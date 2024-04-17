МЗС Естонії про удар по Чернігову: цього б не сталося, якби Україна мала все для захисту неба

Там вважають, що Україна відбила б атаку, якби мала захоби для захисту.

Міністерство закордонних справ Естонії відреагувало на сьогоднішлю атаку Росії по Чернігову. Там вважають, що якби Україна мала засоби для захисту неба, то змогла б відбити атаку РФ.

Про це йдеться у заяві в соцмережі Х (Twitter).

"І знову ми починаємо день з новин про ракетні удари, руйнування та вбитих мирних жителів в Україні. Цього б не сталося, якби Україна отримала все, що просить, щоб захистити своє небо та відбити невпинну агресію Росії", – зазначили в естонському МЗС.

Yet again we start the day with news of missile strikes, destruction & killed civilians in #Ukraine.



It would not be like this if 🇺🇦 would be given everything they are asking for to protect their skies & push back Russia's relentless aggression.#ArmUkraineNow https://t.co/9Co4KMb4dE — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) April 17, 2024