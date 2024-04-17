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МЗС Естонії про удар по Чернігову: цього б не сталося, якби Україна мала все для захисту неба

Там вважають, що Україна відбила б атаку, якби мала захоби для захисту. 

МЗС Естонії про удар по Чернігову: цього б не сталося, якби Україна мала все для захисту неба
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

Міністерство закордонних справ Естонії відреагувало на сьогоднішлю атаку Росії по Чернігову. Там вважають, що якби Україна мала засоби для захисту неба, то змогла б відбити атаку РФ.

Про це йдеться у заяві в соцмережі Х (Twitter).

"І знову ми починаємо день з новин про ракетні удари, руйнування та вбитих мирних жителів в Україні. Цього б не сталося, якби Україна отримала все, що просить, щоб захистити своє небо та відбити невпинну агресію Росії", – зазначили в естонському МЗС. 

  • Сьогодні вранці армія РФ вдарила по Чернігову. Станом на 12.46 17 квітня щонайменше 13 людей загинули, понад 60 поранені. Кількість потерпілих постійно зростає, оскільки триває пошукова операція. 
  • Попередньо, росіяни завдали удару трьома ракетами "Іскандер" по густонаселеному району міста практично у центрі.  Також було пряме влучання в восьмиповерхову будівлю. Пошкоджено як мінімум 16 будівель, автомобілі. 
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