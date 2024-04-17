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Низка російських аеропортів сьогодні скасувала рейси – задля "безпеки польотів"

Російське міноборони вранці повідомляло про збиття безпілотника. 

Низка російських аеропортів сьогодні скасувала рейси – задля "безпеки польотів"
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні аеропорти в російських містах Казань, Нижньокамськ та Нижній Новгород призупинили всі рейси, як на виліт, так і на посадку. Аеропорти закрили "для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден", пише російськомовне бюро "Радіо Свобода" з посиланням на заяву Росавіації.

Деталей про конкретну причину скасування рейсів в Росавіації не надали. Раніше аеропорти зупиняли роботу у зв'язку з атаками безпілотників.

Російське міністерство оборони вранці відзвітувало про збитий український БпЛА над територією Мордовії, що межує з Нижньогородською областю і Татарстаном.

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