Низка російських аеропортів сьогодні скасувала рейси – задля "безпеки польотів"

Сьогодні аеропорти в російських містах Казань, Нижньокамськ та Нижній Новгород призупинили всі рейси, як на виліт, так і на посадку. Аеропорти закрили "для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден", пише російськомовне бюро "Радіо Свобода" з посиланням на заяву Росавіації.
Деталей про конкретну причину скасування рейсів в Росавіації не надали. Раніше аеропорти зупиняли роботу у зв'язку з атаками безпілотників.
Російське міністерство оборони вранці відзвітувало про збитий український БпЛА над територією Мордовії, що межує з Нижньогородською областю і Татарстаном.
- 11 квітня в Росії повідомляли про збиття двох дронів над Мордовією, а 2 квітня вперше атаки зазнав Татарстан. Тоді фахівці з ГУР та СБУ вдарили по російському нафтовому заводу та по виробництву ударних безпілотників.
- Сьогодні вибухи лунали не лише в Росії, а й в окупованому Криму. Там вибухало в районі військового аеродрому в Джанкої.