У Одеській області окупанти намагалися атакувати інфраструктуру

Інформація про постраждалих не надходила.

Російська армія вранці намагалася поцілити по інфраструктурі Одеської області.

Про таке повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Зранку ворог атакував Одещину. Ціль терористів - знов інфраструктура регіону. Інформація про постраждалих не надходила", – повідомив він.

Також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і йти в укриття.

Сьогодні вранці під час тривоги Росія вдарила ракетами по Чернігову. Станом на 11.35 17 квітня, щонайменше 11 людей загинули і 22 поранені. Ще щонайменше троє людей зникли безвісти.