Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Помер український письменник Дмитро Капранов
Помер український письменник Дмитро Капранов
Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Низка медійників поскаржилася керівництву ЗСУ і Міноборони на речницю Сил оборони півдня
Низка медійників поскаржилася керівництву ЗСУ і Міноборони на речницю Сил оборони півдня
ГоловнаСуспільствоВійна

У Одеській області окупанти намагалися атакувати інфраструктуру

Інформація про постраждалих не надходила.

У Одеській області окупанти намагалися атакувати інфраструктуру
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Російська армія вранці намагалася поцілити по інфраструктурі Одеської області.

Про таке повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Зранку ворог атакував Одещину. Ціль терористів - знов інфраструктура регіону. Інформація про постраждалих не надходила", – повідомив він.

Також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і йти в укриття. 

Сьогодні вранці під час тривоги Росія вдарила ракетами по Чернігову. Станом на 11.35 17 квітня, щонайменше 11 людей загинули і 22 поранені. Ще щонайменше троє людей зникли безвісти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies