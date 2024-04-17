Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. В Очеретинській громаді обстріляні Очеретине, Новобахмутівка і Соловйове. У Курахівській громаді пошкоджено адмінбудівлю і 2 господарчі споруди у Гострому, адмінбудівлю в Новоселидівці.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 9 будинків. У Костянтинівській громаді під вогнем Ступочки, Предтечине і Майське.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Званівській громаді 1 людина загинула у Верхньокам'янському.

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 118 осіб, у тому числі 14 дітей.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу ворог завдав 64 авіаударів та 75 атак із РСЗВ. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів у дев'яти областях України.