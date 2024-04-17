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П'ятьох цивільних поранили росіяни вчора в Херсонській області

Ворог пошкодив багатоповерхові та приватні будинки.

П'ятьох цивільних поранили росіяни вчора в Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Минулої доби росіяни поранили п'ятьох цивільних у Херсонській області.

Ворог обстрілював Антонівку, Придніпровське, Золоту Балку та Херсон. Також – завдав авіаударів по Бериславу, Козацькому та Одрадокам'янці, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в магазин, аптеку, телекомунікаційну компанію, приміщення побутових послуг, господарську споруду, хлібоприймальне підприємство, припортову інфраструктуру та свинокомплекс", – йдеться у повідомленні.

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