П'ятьох цивільних поранили росіяни вчора в Херсонській області

Минулої доби росіяни поранили п'ятьох цивільних у Херсонській області.

Ворог обстрілював Антонівку, Придніпровське, Золоту Балку та Херсон. Також – завдав авіаударів по Бериславу, Козацькому та Одрадокам'янці, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в магазин, аптеку, телекомунікаційну компанію, приміщення побутових послуг, господарську споруду, хлібоприймальне підприємство, припортову інфраструктуру та свинокомплекс", – йдеться у повідомленні.