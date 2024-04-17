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Вночі армія РФ обстріляла із артилерії Очаків

Минулося без постраждалих, але пошкоджені будинки.

Вночі армія РФ обстріляла із артилерії Очаків
Наслідки обстрілів Миколаївщини. Фото ілюстративне
Фото: Віталій Кім

Сьогодні близько першої години ночі російська окупаційна армія обстріляла Очаків Миколаївської області. Минулося без постраждалих, проте ушкоджені будинки.

Про таке повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Уночі, 17 квітня, о 00:56 ворог завдав артилерійських обстрілів по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає", – написав Кім. 

Нещодавно біля Очакова ЗСУ знищили переносну реактивну пускову установку “Град-П” російських окупаційних військ, якою обстрілювали місто. За допомогою FPV-дронів була знищена як сама установка, так і особовий склад та склад боєприпасів.

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