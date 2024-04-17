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ЗСУ ліквідували 710 окупантів та 15 артсистем ворога протягом доби

Російська армія втратила 18 бойових броньованих машин та 4 танки.

ЗСУ ліквідували 710 окупантів та 15 артсистем ворога протягом доби
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Фото: Скріншот з відео

Збройним силам України від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати близько 456 050 осіб особового складу армії ворога та 1046  реактивних систем залпового вогню окупантів. 

Такі дані наводить Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 456050 (+710) осіб,
  • танків ‒ 7193 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13827 (+18) од,
  • артилерійських систем – 11624 (+15) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 760 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9279 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 2093 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15587 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1910 (+2).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника. 
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.
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