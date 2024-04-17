ЗСУ ліквідували 710 окупантів та 15 артсистем ворога протягом доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали:

Збройним силам України від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати близько 456 050 осіб особового складу армії ворога та 1046 реактивних систем залпового вогню окупантів.

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