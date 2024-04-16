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Росіяни обстріляли 13 громад Сумщини

Внаслідок російських обстрілів поранена одна людина.

Росіяни обстріляли 13 громад Сумщини
Росіяни обстріляли 13 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 16 квітня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Кролевецька, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 218 вибухів. 

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни били з мінометів, АГС, артилерії, стрілецької зброї та FPV- дроном.

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Великописарівську громаду окупанти обстріляли з мінометів та ракетами з вертольоту.

Кролевецьку та Шосткинську громади армія РФ атакувала з РСЗВ, а Ямпільську - КАБом, через що одна людина отримала поранення.

По Есманьській, Зноб-Новгородській та Ворожбянській громадам російські військові вдарили з артилерії, а по Миропільській - FPV-дронами.

Крім того, Юнаківську громаду російські окупанти атакували мінометами та безпілотниками.

По Краснопільській, Шалигинській та Середино-Будській громадам росіяни вдарили з мінометів та артилерії.

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