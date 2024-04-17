З окупованих територій батькам повернули 5-річного хлопчика

Хлопчик два роки прожив без батьків.

Мінреінтеграції та громадська спілка “Українська мережа за права дитини” допомогли повернути на підконтрольну України територію 5-річного Максима.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

“Хлопчик перебував у бабусі з дідусем у Запорізькій області. Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, село, де вони мешкали, потрапило в окупацію. Забрати дитину батьки не встигли”, - йдеться у повідомленні.

Хлопчик два роки прожив без батьків, оскільки з міркувань безпеки мама з татом не наважувалися їхати за ним на тимчасово окуповану територію.

В свою чергу, бабуся також боялася вивозити онука - майже в кожному селі стояли численні російські блокпости.

Мама Максима звернулася на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48, після цього розробили план дій і маршрут повернення хлопчика до батьків.

Зараз хлопчик перебуває в безпеці, у травні він відзначатиме свій шостий день народження.