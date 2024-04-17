Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
Спікер Джонсон розділить допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю на чотири законопроєкти
Спікер Джонсон розділить допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю на чотири законопроєкти
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Помер український письменник Дмитро Капранов
Помер український письменник Дмитро Капранов
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

З окупованих територій батькам повернули 5-річного хлопчика

Хлопчик два роки прожив без батьків.

З окупованих територій батькам повернули 5-річного хлопчика
З окупованих територій батькам повернули 5-річного хлопчика

Мінреінтеграції та громадська спілка “Українська мережа за права дитини” допомогли повернути на підконтрольну України територію 5-річного Максима.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

“Хлопчик перебував у бабусі з дідусем у Запорізькій області. Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, село, де вони мешкали, потрапило в окупацію. Забрати дитину батьки не встигли”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Хлопчик два роки прожив без батьків, оскільки з міркувань безпеки мама з татом не наважувалися їхати за ним на тимчасово окуповану територію.

В свою чергу, бабуся також боялася вивозити онука - майже в кожному селі стояли численні російські блокпости.

Мама Максима звернулася на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48, після цього розробили план дій і маршрут повернення хлопчика до батьків.

Зараз хлопчик перебуває в безпеці, у травні він відзначатиме свій шостий день народження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies