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На Херсонщині ще одну групу дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію

З дітьми працюють лікарі та психологи.

На Херсонщині ще одну групу дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 16-річну дівчину сироту. А також хлопця та дівчину, 18 років, позбавлених батьківського піклування, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

Він зазначив, що молодь не змогла більше терпіти жахи російської окупації, а тому наважилися евакуюватися. 

Разом із ними виїхала ще одна родина. Це мати та її двоє дітлахів, 15-річна дочка та 5-річний син. Росіяни вимагали, аби діти ходили до так званих російських освітніх закладів. 

Над цим поверненням працювала організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. 

Нині всі, кого вдалося вирвати з лап російських окупантів, перебувають у безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи. 

Раніше Центр національного спротиву повідомив, що окупанти промивають українським дітям мізки і вчать любити Росію. Ворог продовжує політику зміни самоідентифікації українських дітей.

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