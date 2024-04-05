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ТЦК викликатиме чоловіків від 25 років для оновлення даних, - Генштаб

Після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7000 осіб. 

ТЦК викликатиме чоловіків від 25 років для оновлення даних, - Генштаб
Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК
Фото: zhmerynka.city

Військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку, буде взято на військовий облік. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там нагадали, що президент підписав закон, яким зменшено вік мобілізації з 27 до 25 років.

"Враховуючи зазначене, перебування громадян на військовому обліку призовників до досягнення ними 27-річного віку втратило актуальність та було зменшено до 25 років. Одночасно, відповідно до Указу Президента України від 07.03.2024 № 149/2924 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби" протягом квітня-травня у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях здійснюється звільнення y запас військовослужбовців строкової військової служби", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. 

"З набранням чинності вищезазначеним Законом України територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7000 осіб.

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