Головне за ніч та ранок п’ятниці, 5 квітня: бої на Новопавлівському напрямку, успішна атака на ворожий аеродром Морозовськ

65 бойових зіткнень, понад 50 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли Одещини та Покровська, атака БпЛА на російські військові аеродроми.

Унаслідок української атаки на аеродром Морозовськ у Росії знищено щонайменше шість літаків. Про це повідомили джерела LB.ua.

Атаку здійснили СБУ разом із військовими і іншими Силами оборони. На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 – саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Ще вісім військових літаків зазнали суттєвих пошкоджень. Є дані про втрати ворога в кількості 20 військових.

"Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів", – зазначає джерело.

Уночі в Ростовській області РФ місцеві повідомляли про атаку БПЛА. Губернатор регіону підтвердив "масований удар" безпілотників.

Робота дронів була зосереджена на Морозовському районі, де розміщено військовий аеродром. Саме там базуються близько 20 одиниць літаків Су-34, з яких ворог регулярно здійснює бомбардування території України керованими авіаційними бомбами.

Очевидці кажуть, що пролунало близько 60 вибухів. Влада стверджує, що "працювала система ППО".

Про вибухи повідомляли і мешканці інших російських населених пунктів, де є військові аеродроми, пише "Ліга". Йдеться про Єйськ у Краснодарському краї, Енгельс Саратовської області і Курськ.

Сили протиповітряної оборони збили 13 ударних російських безпілотників "Shahed", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Уночі 5 квітня Росія атакувала українські міста двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків Бєлгородська область (РФ)), а також 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда (ТОТ українського Криму).

Мобільні вогневі групи Сил оборони збили усі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 65 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 30 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 860 російських окупантів, 15 танків, 50 артсистем, 73 бронемашини. Загалом Росія вже втратила в Україні 445 900 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські військові вночі намагалися атакувати дронами енергетичну інфраструктуру на Одещині.

"Вночі ворог кількома хвилями ударних дронів атакував з півдня. БпЛА типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонщину, так і з акваторії Чорного моря. 13 БпЛА типу "Shahed-131/136" було збито в нашій операційній зоні", – йдеться в повідомленні Сил оборони півдня.

Під час другої хвилі атак ворог стрімко атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони всі чотири дрони були збиті.

Окупанти вночі обстріляли Покровськ на Донеччині, поранивши п’ятьох цивільних, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, засоби ураження поцілили по приватному сектору. Тілесні ушкодження отримали четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин.

Крім того, в районі обстрілу пошкоджено декілька приватних домогосподарств. Тип зброї, яку ворог застосував для атаки на місто, встановлюється.

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