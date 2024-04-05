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Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела

Іще вісім бортів пошкоджені.

Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Морозовськ
Фото: Мілітраний, скріншот із соцмереж

Унаслідок української атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків. Про це повідомили джерела LB.ua.

Атаку провели СБУ разом із військовими і іншими Силами оборони. На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-27, Су-34М – саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Знищено щонайменше шість військових літаків, а ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень. Є дані про втрати ворога загиблими і пораненими в кількості 20 військових.

"Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів", – зазначає джерело.

  • Літаки й раніше горіли на аеродромі "Морозовськ". У ніч на 17 грудня протиповітряна оборона Росії нібито знищила та перехопила 33 безпілотники. БпЛА намагалися атакувати військовий аеродром у Ростовській області, де базуються винищувачі Су-24, Су-24М, Су-34. Тут базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). 
  • Згодом джерела LB.ua повідомили, що ця атака є спільною спецоперацією СБУ та ЗСУ. Ворогу завдали суттєвих збитків. У момент удару на летовищі перебувало до 20 Су-34. Також, на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка. 
  • Сьогодні вночі безпілотники атакували Морозовськ та ще деякі військові аеродроми окупантів. 
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