Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела

Унаслідок української атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків. Про це повідомили джерела LB.ua.

Атаку провели СБУ разом із військовими і іншими Силами оборони. На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-27, Су-34М – саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Знищено щонайменше шість військових літаків, а ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень. Є дані про втрати ворога загиблими і пораненими в кількості 20 військових.

"Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів", – зазначає джерело.