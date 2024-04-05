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Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ

Місцева влада підтвердила "масований удар" у Морозовському районі, де базуються бомбардувальники Су-34.

Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ
Су-34 ворога
Фото: Telegram/СтратКом

У Ростовській області РФ місцеві повідомляють про атаку БПЛА. Губернатор регіону підтвердив "масований удар" безпілотників.

Робота дронів зосереджена на Морозовському районі, де розміщено військовий аеродром. Саме там базуються близько 20 одиниць літаків Су-34, з яких ворог регулярно здійснює бомбардування території України керованими авіаційними бомбами.

Очевидці стверджують, що пролунало близько 60 вибухів. Влада стверджує, що "працювала система ППО". 

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