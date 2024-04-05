Експомічник Зеленського Сергій Шефір “категорично не згоден” з позицією свого брата щодо “потреби дружити з Росією”

Раніше співзасновник “Кварталу 95” Борис Шефір заявив, що “не може дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну” і що “треба знову дружити з Росією”.

Колишній перший помічник президента України Володимира Зеленського і співзасновник “Кварталу 95” Сергій Шефір прокоментував проросійські заяви свого брата Бориса Шефіра, який також є співзасновником “Кварталу” і колишнім бізнес-партнером Зеленського. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на заяву Сергія Шефіра, отриману від PR-служби студії “Квартал 95”.

“Я категорично не згоден з позицією, яку заявив мій брат в інтерв’ю вашому виданню. Росія – країна-агресор і терорист, яка розвʼязала війну проти нашої країни. Росія і персонально Путін повинні понести відповідальність за злочини, скоєні проти українців. Україні потрібен мир. І формула цього миру чітко висловлена Володимиром Зеленським. Його дії як президента України, які він робить для нашої перемоги, я підтримую як громадянин і друг”, – заявив Сергій Шефір.

Він зазначив, що народився у Кривому Розі і жив у російськомовному середовищі, а ця війна стала для нього поворотним моментом.

“Я став ще більше шанувати українську мову, а також нашу культуру й історію. Та наш історичний вибір, куди нам йти. Йти тільки до Європейського союзу і НАТО. Жодних інших альтернатив немає. Я мав честь працювати в команді президента Зеленського, перебувати з ним в Україні всі ці роки після повномасштабного вторгнення і вірю, що наша країна переможе в цій війні. Буду робити все, що можу, для цієї перемоги”, – йдеться у відповіді експомічника президента.

Раніше колишній бізнес-партнер Зеленського, співзасновник студії “Квартал 95" Борис Шефір, який виїхав до Німеччини і не планує повертатися в Україну до кінця війни, в інтерв'ю Радіо Свобода висловився за налагодження дружніх стосунків із Росією.

Також Борис Шефір поскаржився, що Зеленський не відповідає на його дзвінки і "робить трохи не те, що мені подобається".