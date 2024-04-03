Вісім екскаваторів відправляються в одну з інженерних бригад, - Порошенко

Контрактувати техніку для будівництва почали ще у жовтні минулого року, каже політик.

Вісім екскаваторів, які купив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, відправляють на фронт в одну з інженерних бригад, щоб будувати фортифікаційні споруди, повідомляє пресслужба "ЄС". Як розповів сам Порошенко, окрім землерийної техніки військовим передадуть інше необхідне обладнання. За його словами, контрактувати техніку для будівництва почали ще у жовтні минулого року.

«За моєю спиною знаходяться потужні екскаватори, грейдери, навантажувачі. Чотири з них вживані, але повністю обслужені нашою командою. А чотири – абсолютно нові. Вони повністю підготовлені, пофарбовані, обладнані, обслужені і з завтрашнього дня вирушають на Схід в склад однієї з інженерних бригад, де починають роботи з будівництва фортифікаційних споруд», – говорить Порошенко.

За його словами, військовим передають також бензопили й інше необхідне обладнання для будівництва фортифікаційних споруд.

«Наступну партію ми будемо мати вже на наступному тижні. Ми зробимо все можливе для того, щоб встигнути до російського наступу. Для того, щоб ніякі КАБи, ніяка артилерія не змогла зсунути нас, щоб ми фортифікаційними спорудами, по-перше, захистили солдат, захистили українську землю», – наголошує лідер партії.

Він також нагадав, що "Європейська Солідарність" ініціювала створення у Верховній Раді ТСК з питань будівництва фортифікаційних споруд.

«Наша пропозиція, наша законодавча вимога щодо створення Тимчасової слідчої комісії по фортифікаційним спорудам не ставиться на голосування четвертий місяць. А це якраз та єдність, навколо якої ми маємо об’єднатися. Єдність навколо Збройних Сил і єдність навколо фортифікаційних споруд. Бо народ має право знати – темпи будівництва, де ми можемо підтримати і прискорити, знати прозорість фінансування для того, щоб як на «великому крадівництві» не набивали кишені ті самі особи. Вибачте, сьогодні мова йде про існування держави», – наголосив Порошенко.