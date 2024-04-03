​Стефанчук обговорив із президентом і головою парламенту Фінляндії посилення санкцій проти Росії

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом і головою фінського парламенту Юссі Халла-Ахо.
Як ідеться в дописі Стефанчука у фейсбуці, співрозмовники обговорили питання військової підтримки України, а також посилення санкції проти Росії і запровадження більш жорстких кроків для політичної та економічної ізоляції країни-агресора.
"Важливо, що Фінляндія готова у довгостроковій перспективі надавати фінансову, гуманітарну й оборонну допомогу... Подякував за тверду підтримку з боку Фінляндії на шляху України до членства в ЄС. І я дуже розраховую на підтримку членства України у НАТО", - додав Стефанчук.
- 3 квітня у Києві з візитом перебуває президент Фінляндії Александр Стубб.
- Із Володимиром Зеленським він підписав безпекову угоду.
- Також стало відомо, що Гельсінкі виділять Києву пакет військової допомоги на 188 млн євро.