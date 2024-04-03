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​Стефанчук обговорив із президентом і головою парламенту Фінляндії посилення санкцій проти Росії

Також на зустрічі йшлося про запровадження більш жорстких кроків для політичної та економічної ізоляції РФ.

​Стефанчук обговорив із президентом і головою парламенту Фінляндії посилення санкцій проти Росії
спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо, президент Фінляндії александр Стубб і Голова ВРУ Руслан Стефанчук
Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом і головою фінського парламенту Юссі Халла-Ахо.

Як ідеться в дописі Стефанчука у фейсбуці, співрозмовники обговорили питання військової підтримки України, а також посилення санкції проти Росії і запровадження більш жорстких кроків для політичної та економічної ізоляції країни-агресора.

"Важливо, що Фінляндія готова у довгостроковій перспективі надавати фінансову, гуманітарну й оборонну допомогу... Подякував за тверду підтримку з боку Фінляндії на шляху України до членства в ЄС. І я дуже розраховую на підтримку членства України у НАТО", - додав Стефанчук.

  • 3 квітня у Києві з візитом перебуває президент Фінляндії Александр Стубб.
  • Із Володимиром Зеленським він підписав безпекову угоду.
  • Також стало відомо, що Гельсінкі виділять Києву пакет військової допомоги на 188 млн євро.
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