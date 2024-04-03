​Стефанчук обговорив із президентом і головою парламенту Фінляндії посилення санкцій проти Росії

Також на зустрічі йшлося про запровадження більш жорстких кроків для політичної та економічної ізоляції РФ.

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом і головою фінського парламенту Юссі Халла-Ахо.

Як ідеться в дописі Стефанчука у фейсбуці, співрозмовники обговорили питання військової підтримки України, а також посилення санкції проти Росії і запровадження більш жорстких кроків для політичної та економічної ізоляції країни-агресора.

"Важливо, що Фінляндія готова у довгостроковій перспективі надавати фінансову, гуманітарну й оборонну допомогу... Подякував за тверду підтримку з боку Фінляндії на шляху України до членства в ЄС. І я дуже розраховую на підтримку членства України у НАТО", - додав Стефанчук.