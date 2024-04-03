Стубб: Фінляндія не стала б членом НАТО, якби не війна в Україні

Якби Росія не напала на Україну, членство Фінляндії в НАТО було б неможливим.
Про це 3 квітня у Києві заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає "Інтерфакс-Україна".
"Майбутнє України - це один із пріоритетів нашої політики безпеки. Якщо говорити відверто, наше членство в НАТО було б неможливим без агресивного нападу з боку Російської Федерації на Україну. У лютому 2022 року фінський народ зрозумів, що далі так тривати не може. Потрібно приєднуватися до НАТО, потрібно згуртовуватися і чинити колективний опір цій небезпеці", - сказав Стубб.
Він зазначив, що хотів би, аби його країна відіграла роль у поразці Путіна.
"Ми самі ніколи не маємо забувати про те, як прокладалася дорога до ЄС у НАТО. Для України це означає перемога. А українська перемога - це поразка Росії і Путіна. І ми хочемо відіграти нашу роль у цьому", - сказав Стубб.
- 3 квітня фінський президент перебуває з візитом в Україні. Він і Володимир Зеленський підписали безпекову угоду.
- Також Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Києву на 199 млн євро, куди увійдуть системи ППО і боєприпаси великого калібру.
- Фінляндія стала членом НАТО у квітні 2023 року.
- Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.