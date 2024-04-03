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Стубб: Фінляндія не стала б членом НАТО, якби не війна в Україні

Фінський президент заявив, що хоче, аби його країна відіграла роль у поразці Путіна.

Стубб: Фінляндія не стала б членом НАТО, якби не війна в Україні
Александр Стубб
Фото: wsj.com

Якби Росія не напала на Україну, членство Фінляндії в НАТО було б неможливим.

Про це 3 квітня у Києві заявив президент Фінляндії Александр Стуббпередає "Інтерфакс-Україна".

"Майбутнє України - це один із пріоритетів нашої політики безпеки. Якщо говорити відверто, наше членство в НАТО було б неможливим без агресивного нападу з боку Російської Федерації на Україну. У лютому 2022 року фінський народ зрозумів, що далі так тривати не може. Потрібно приєднуватися до НАТО, потрібно згуртовуватися і чинити колективний опір цій небезпеці", - сказав Стубб.

Він зазначив, що хотів би, аби його країна відіграла роль у поразці Путіна.

"Ми самі ніколи не маємо забувати про те, як прокладалася дорога до ЄС у НАТО. Для України це означає перемога. А українська перемога - це поразка Росії і Путіна. І ми хочемо відіграти нашу роль у цьому", - сказав Стубб.

  • 3 квітня фінський президент перебуває  з візитом в Україні. Він і Володимир Зеленський підписали безпекову угоду
  • Також Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Києву на 199 млн євро, куди увійдуть системи ППО і боєприпаси великого калібру.
  • Фінляндія стала членом НАТО у квітні 2023 року. 
  • Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.
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