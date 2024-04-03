​Британське МЗС закликатиме НАТО спільно придбати ракети і снаряди для України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу в Брюсселі заохочуватиме країни НАТО витрачати, виробляти і надавати більше послуг в галузі оборони у зв'язку з російською агресією і зростаючою загрозою міжнародній стабільності. Зокрема, і спільно купувати ракети і снаряди для України.
Про це йдеться у повідомленні МЗС Британії.
"Оскільки Росія продовжує вести свою незаконну війну проти України, лорд Кемерон підкреслить необхідність підтримувати підтримку України, яка ближча до НАТО, ніж будь-коли. Він заохочуватиме членів НАТО підписати ініціативи під керівництвом Великої Британії щодо закупівлі стандартних ракет НАТО та боєприпасів для Збройних сил України", – зазначили у британському відомстві.
Також додали, що усі члени Альянсу погоджуються, що Україна приєднається до НАТО, а Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб вона продовжувала робити важливі кроки до членства.
"Оскільки Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли, ми повинні підтримувати надзвичайно важливу підтримку, яка потрібна Україні для перемоги у війні", – заявив Кемерон.
- У засіданні Україна-НАТО, яке пройде 4 квітня, візьме також участь і глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Український міністр проведе переговори із чиновниками Альянсу та політиками із інших країн щодо посилення ППО.
- Напередодні засідання генсекретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд для підтримки України на суму 100 млрд доларів протягом п’яти років. Це рішення лідери альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні.
- Крім того, США та інші західні країни розглядають можливість переведення Української оборонної контактної групи (“Рамштайн”) під контроль НАТО.