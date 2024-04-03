​Британське МЗС закликатиме НАТО спільно придбати ракети і снаряди для України

У Британії впевнені, що Україна приєднається до НАТО.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у Варшаві, 15 лютого 2024 року

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу в Брюсселі заохочуватиме країни НАТО витрачати, виробляти і надавати більше послуг в галузі оборони у зв'язку з російською агресією і зростаючою загрозою міжнародній стабільності. Зокрема, і спільно купувати ракети і снаряди для України.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Британії.

"Оскільки Росія продовжує вести свою незаконну війну проти України, лорд Кемерон підкреслить необхідність підтримувати підтримку України, яка ближча до НАТО, ніж будь-коли. Він заохочуватиме членів НАТО підписати ініціативи під керівництвом Великої Британії щодо закупівлі стандартних ракет НАТО та боєприпасів для Збройних сил України", – зазначили у британському відомстві.

Також додали, що усі члени Альянсу погоджуються, що Україна приєднається до НАТО, а Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб вона продовжувала робити важливі кроки до членства.

"Оскільки Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли, ми повинні підтримувати надзвичайно важливу підтримку, яка потрібна Україні для перемоги у війні", – заявив Кемерон.