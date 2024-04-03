Кулеба візьме участь у засіданні Україна-НАТО і обговорить посилення ППО з колегами

На зустрічах йтиметься і про використання заморожених активів ворога.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав свій візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Завтра, 4 квітня, він візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО.

Про це йдеться на сторінці українського МЗС у фейсбуці.

Зазначається, що також глава української дипломатії проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ інших країн, ключова увага яких буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави та нарощуванню потужностей виробництва зброї.

"Важливими темами зустрічей також стануть Формула миру Президента Зеленського, використання заморожених російських активів для потреб України, інші нагальні теми", – додали у МЗС.

Фото: МЗС України План зустрічей Дмитра Кулеби у Брюсселі