Кулеба візьме участь у засіданні Україна-НАТО і обговорить посилення ППО з колегами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав свій візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Завтра, 4 квітня, він візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО.
Про це йдеться на сторінці українського МЗС у фейсбуці.
Зазначається, що також глава української дипломатії проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ інших країн, ключова увага яких буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави та нарощуванню потужностей виробництва зброї.
"Важливими темами зустрічей також стануть Формула миру Президента Зеленського, використання заморожених російських активів для потреб України, інші нагальні теми", – додали у МЗС.
- Вчора, 2 квітня, Кулеба повідомив про відсутність практичного прогресу в питані створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Перед початком конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі він сказав журналістам, що це єдине питання, де прогресу немає.
- Політичну декларацію конференції "Відновлення справедливості для України", що пройшла 2 квітня у Гаазі, підтримали 44 країни. Загалом участь у ній брали 57 країн. У декларації висловили підтримку створенню Спецтрибуналу щодо злочину агресії та використанню заморожених активів Росії на користь України. Також там засудили агресію проти українців як кричуще порушення міжнародного правопорядку.