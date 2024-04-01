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Зеленський провів спеціальну нараду щодо роботи України з НАТО

Розглянули переспективи на 2024 рік.

Зеленський провів спеціальну нараду щодо роботи України з НАТО
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО стосовно сумісності та перспектив на 2024 рік.

Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

"Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік. Усі наші міжнародники були, міністр оборони, міжнародна команда міністерства. Цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії", ідеться у зверненні.

Також президент наголосив, що Європа може розраховувати на справжню безпеку тільки з Україною в в НАТО.

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