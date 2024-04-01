Генштаб: ворог штурмує позиції ЗСУ на Оріхівському напрямку за підтримки авіації

Триває 768 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 61 бойове зіткнення.

Про це ідеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Загалом, ворог завдав семи ракетних та 61 авіаудару, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з російської території, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Середина Буда, Попівка, Кіндратівка, Олександрвіка, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Садового, Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Чернещина Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Ступочки, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили шість атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Олександропіль, Орлівка, Уманське, Яснобродівка, Карлівка, Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Уманське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дві атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Полтавка, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив одну атаку позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Микільське Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Золота Балка, Кізомис, Антонівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному пункту управління та семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одній наземній станції управління БпЛА, одному засобу протиповітряної оборони, двох станціях РЕБ, складу боєприпасів та району зосередження особового складу ворога.