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ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes

Сили оборони знищили третину російських танків.

ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони 30 березня на Авдіївському напрямку відбили, ймовірно, одну з наймасштабніших танкових атак російської армії на українські позиції з 24 лютого 2022 року. Під час боїв ворог втратив третину своїх танків, пише Forbes.

"Це закінчилося однією з найбільших танкових втрат за всю 25-місячну війну Росії проти України. Коли дим розвіявся, росіяни залишили позаду третину своїх танків", — пише Forbes.

За інформацією видання, за кілька тижнів до суботнього штурму росіяни в основному використовували піхоту для наступу на захід від міста. Причина полягала в тому, що їм бракувало транспортних засобів після великих втрат під час захоплення Авдіївки в середині лютого.

Однак ситуація змінилася і на Авдіївському напрямку противник знову застосував бронетехніку, зокрема і танки. 

Тридцять шість танків і 12 бойових машин БМП 6-го танкового полку російської армії, що входив до складу 90-ї танкової дивізії, атакували вздовж дороги, що тягнеться від окупованого Росією Тоненького до звільненого від РФ села Уманське, за дві милі на захід.

Українська 25-та бригада помітила колону і завдала по ній потужного удару. 12 танків і 8 БМП були підбиті.

Наступного дня після штурму Центр оборонних стратегій описав бої навколо Тоненьке як "позиційні", тобто жодна сторона не просунулася вперед.

Forbes припускає, що, попри велику нестачу боєприпасів, українські бригади все ще здатні протистояти російській армії з використанням мін, артилерії, протитанкових ракет і ударних дронів.

  • За інформацією головнокомандувача ЗСУ, ворог вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.
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