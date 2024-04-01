Поліція знешкодила масштабну наркомережу: затримали 26 дилерів у 19 регіонах України

Національна поліція знешкодила масштабну наркомережу. Поліцейські провели спецоперацію на території 19 регіонів України та затримали 26 наркодилерів. Як повідомили у Національній поліції, в результаті ліквідовано діяльність п’яти нарколабораторій, окрім того правоохоронці вилучили зброю, гранати та набої. За даними розслідування, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад 100 мільйонів гривень.
Упродовж двох місяців працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно із територіальними управліннями боротьби з наркозлочинністю та кримінальним блоком ГУНП у Дніпропетровській, Волинській, Житомирській, Рівненській, Запорізькій, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській, Донецькій, Закарпатській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Черкаській областях та м. Києві проводили документування протиправної діяльності фігурантів злочинних груп, які збували наркотики та психотропи по всій території України.
Послуги з продажу наркотиків та психотропів спільники рекламували через десятки Телеграм-каналів. З допомогою месенджера наркоділки отримували замовлення та оптимізували процес доставки "товару" покупцям через сервіси поштових відправлень та так звані закладки.
"За результатами 64 санкціонованих обшуків по всій території країни ліквідовано 5 нарколабораторій, вилучено понад 85 кг наркотиків та психотропів, а це 420 тисяч разових доз, вартість яких за цінами «чорного» ринку сягає понад 150 мільйонів гривень, а також зброю, гранати та набої", – зазначили у поліції.
26 затриманим повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Суд обрав 20 фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим - цілодобовий домашній арешт. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Нещодавно на Одещині викрили наркодилерів, які розповсюджували "товар" по всій Україні. Щомісячний дохід зловмисників, за цінами "чорного ринку" становив понад 2 млн 250 тисяч грн.
- На Тернопільщині ліквідували злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики в Україні та країнах ЄС. 6 учасникам міжрегіональної злочинної організації повідомлено про підозру у контрабанді, виробництві і розповсюдженні наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
- У січні цього року СБУ і Нацпол ліквідували 5 нарколабораторій, які працювали на торговців психотропами з Близького Сходу та ЄС. Щомісяця у лабораторіях виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн.