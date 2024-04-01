На Луганщині через підрив авто загинув колаборант Валерій Чайка

У Старобільську Луганської області внаслідок підриву автомобіля загинув місцевий колаборант Валерій Чайка.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Відправили у небуття ще одного колаборанта. Окупаційні "ЗМІ" підтвердили загибель Валерія Чайки у Старобільську, внаслідок підриву автомобіля", – написав Лисогор у телеграмі.

Як зазначив очільник Луганщини, загиблий колаборант не приховував симпатії до Росії, а його син побудував "успішну кар’єру у окуповному Луганську.

"Чайка типовий "ждун", який ще від радянських часів не приховував своїх симпатій до "руського міру". Його син будував успішну кар'єру в Луганську після окупації обласного центру, а у 2022 році з приходом росіян до Старобільська і сам Валерій одразу перейшов на бік ворога", – повідомив Лисогор.

Також додав, що окупанти призначили зрадника керівником так званого "Центру з обслуговування освітніх організацій".

"Тобто, Чайка мав контролювати якість та кількість пропаганди, яку вливає ворог у голови наших дітей", – наголосив очільник ОВА.

Він повідомив, що це вже далеко не перший випадок, коли "колаборанти потрапляють в "неприємності".

"Адже, як відомо, зрадники нікому не потрібні. Кожен, хто сприяє росіянам чинити свавілля на нашій землі, буде покараний", – резюмував Лисогор.

У лютому у Бердянську ліквідували колаборанта Олександра Галія, який пішов на співпрацю із загарбниками одним із перших. Після окупації Бердянська дещо змінив свою діяльність — допомагав рашистами прибирати до рук бізнес та майно бердянців.