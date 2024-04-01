Російські ракети атакували захід України
Російські ракети атакували захід України
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Буданов: Росія завершує зведення залізниці Ростов-Крим, яка може стати проблемою для України
Буданов: Росія завершує зведення залізниці Ростов-Крим, яка може стати проблемою для України
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Дніпропетровщині судитимуть шахраїв, які наживалися на зборах грошей для ЗСУ

Злочинці ошукати близько ста осіб, які збирати гроші для української армії. Загальна сума завданих збитків становить 1,3 мільйони гривень.

На Дніпропетровщині судитимуть шахраїв, які наживалися на зборах грошей для ЗСУ
Затримання шахраїв на Дніпропетровщині
Фото: Кіберполіція

У Дніпропетровській області судитимуть чотирьох зловмисників, які ошукували українців під виглядом благодійних організацій. Всього від рук злочинців постраждало майже сто людей. Сума збитків перевищила мільйон гривень.

"Встановлено, що обвинувачені знаходили в інтернеті оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ та лікування військових. Видаючи себе за представників міжнародних волонтерських організацій або платіжних установ, шахраї з фейкових сторінок в соцмережах пропонували "допомогу", – йдеться у повідомленні Кіберполіції. 

Для переказу коштів, як правило з Польщі у злотих, зловмисники пропонували потерпілим зробити певні дії нібито для конвертації коштів. Насправді ж аферисти виманювали персональні та банківські дані, за допомогою яких входили в інтернет-банкінг жертв і виводили гроші на підконтрольні банківські рахунки.

Кіберполіцейські зазначили, що влітку минулого року провели серію обшуків за місцями проживання та в автомобілях зловмисників. Тоді вилучили мобільні телефони, 300 сім-карток, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи, грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 800 тис грн, а також 4 автівки.

Слідчі встановили, що обвинувачені заволоділи коштами майже 100 жителів із різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить 1,3 мільйони гривень.

Наразі всі члени злочинної групи перебувають під вартою. Правоохоронці завершили розслідування і направили до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies