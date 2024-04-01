На Дніпропетровщині судитимуть шахраїв, які наживалися на зборах грошей для ЗСУ

Злочинці ошукати близько ста осіб, які збирати гроші для української армії. Загальна сума завданих збитків становить 1,3 мільйони гривень.

У Дніпропетровській області судитимуть чотирьох зловмисників, які ошукували українців під виглядом благодійних організацій. Всього від рук злочинців постраждало майже сто людей. Сума збитків перевищила мільйон гривень.

"Встановлено, що обвинувачені знаходили в інтернеті оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ та лікування військових. Видаючи себе за представників міжнародних волонтерських організацій або платіжних установ, шахраї з фейкових сторінок в соцмережах пропонували "допомогу", – йдеться у повідомленні Кіберполіції.

Для переказу коштів, як правило з Польщі у злотих, зловмисники пропонували потерпілим зробити певні дії нібито для конвертації коштів. Насправді ж аферисти виманювали персональні та банківські дані, за допомогою яких входили в інтернет-банкінг жертв і виводили гроші на підконтрольні банківські рахунки.

Кіберполіцейські зазначили, що влітку минулого року провели серію обшуків за місцями проживання та в автомобілях зловмисників. Тоді вилучили мобільні телефони, 300 сім-карток, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи, грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 800 тис грн, а також 4 автівки.

Слідчі встановили, що обвинувачені заволоділи коштами майже 100 жителів із різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить 1,3 мільйони гривень.

Наразі всі члени злочинної групи перебувають під вартою. Правоохоронці завершили розслідування і направили до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.