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Завтра в Україні повітря прогріється до 20-25°, дощитиме у західних областях

Вдень, крім сходу, пориви вітру становитимуть 15-20 м/с.

Завтра в Україні повітря прогріється до 20-25°, дощитиме у західних областях
Фото: EPA/UPG

Синоптики прогнозують Україні у вівторок, 2 квітня мінливу хмарність, йдеться у повідомлені Українського гідрометеорологічного центру.

Вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень в західних областях помірні, в більшості північних областей невеликі короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 9-14°, на сході та південному сході країни 6-11°; вдень 20-25°, в Криму до 28°, на Закарпатті, Прикарпатті та узбережжі морів 13-18°.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла, вдень 22-24°.

  • Раніше у Гідрометцентрі повідомили, що у більшості областей України можливе поширення пилу з Сахари, внаслідок чого може погіршитися якість повітря. Однак пилової бурі не буде – для неї швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має три години й більше. 
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