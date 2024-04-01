Завтра в Україні повітря прогріється до 20-25°, дощитиме у західних областях

Синоптики прогнозують Україні у вівторок, 2 квітня мінливу хмарність, йдеться у повідомлені Українського гідрометеорологічного центру.

Вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень в західних областях помірні, в більшості північних областей невеликі короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 9-14°, на сході та південному сході країни 6-11°; вдень 20-25°, в Криму до 28°, на Закарпатті, Прикарпатті та узбережжі морів 13-18°.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла, вдень 22-24°.