Начальник рівненського ТЦК написав рапорт на переведення після публікації відео поцілунків зі співробітницями

Оперативне командування "Захід" повідомило, що до виконання ним робочих завдань претензій не має, але "особисті питання" на робочому місці вирішувати не треба.

Начальник територіального центру комплектування і соціальної підтримки Рівненської області, відео за участі якого днями поширили в соцмережах, написав рапорт на переведення до бойової частини.

Командування претензій до виконання офіцером робочих завдань не має. Про це повідомили в ОК "Захід".

"Проте відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці", – додали в повідомленні.

ОК "Захід" стверджує, що офіцер, "беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів", з власної ініціативи вирішив написати рапорт на переведення "для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин".

Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом.

Обставини встановлення записувальних пристроїв у службовому приміщенні зʼясовують.

"Також зазначаємо, що витік відеоматеріалів був вкинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження «лідерів» суспільної думки ворогів", – стверджують в ОК "Захід".

Днями в мережі поширили відео за участі начальника одного з ТЦК Рівненської області, який на робочому місці цілувався з декількома співробітницями. Сухопутні війська тоді заявили, що ролики поширили "антиукраїнські джерела".