Сухопутні війська перевірять поширене антиукраїнськими джерелами відео з ймовірним начальником ТЦК Рівненської області

У Збройних Силах України почали перевірку поширеного в мережі відео за участі "ймовірно начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області".

Відео шириться з антиукраїнських джерел, заявили в Сухопутних військах Збройних Сил України. Військові звернулися до відповідних правоохоронних органів для сприяння з'ясуванню обставин.

"Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні", – йдеться у повідомленні.

Що саме відбувається на відео – військові не уточнили.