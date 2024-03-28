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Сухопутні війська перевірять поширене антиукраїнськими джерелами відео з ймовірним начальником ТЦК Рівненської області

Військові звернулися до правоохоронців. 

У Збройних Силах України почали перевірку поширеного в мережі відео за участі "ймовірно начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області".

Відео шириться з антиукраїнських джерел, заявили в Сухопутних військах Збройних Сил України. Військові звернулися до відповідних правоохоронних органів для сприяння з'ясуванню обставин. 

"Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні", – йдеться у повідомленні.

Що саме відбувається на відео – військові не уточнили. 

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