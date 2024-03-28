Керівника ДП "Північна Пуща" і поліцейського підозрюють в незаконній вирубці сторічних дерев у Чорнобильському заповіднику

Також підозри оголосили ще трьом людям, які безпосередньо вирубали дерева.

Правоохоронці викрили посадовців, які зрубували сторічні дуби в Чорнобильському заповіднику. Збитки державі оцінили в понад 59 мільйонів гривень, повідомили в ДБР.

Підозру оголосили в.о. директора держпідприємства "Північна Пуща", поліцейському та трьом цивільним. За даними слідства, зловмисники організували незаконну рубку цінних дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Голова держпідприємства у грудні 2023 організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП "Північна Пуща", яке належить до Чорнобильського заповідника. Для цього він залучив трьох цивільних та видав їм спеціальні перепустки на територію заповідника.

"Чиновник показав виконавцям територію для вирубки, на якій росли понад 100-річні дуби. Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною", – йдеться у повідомленні.

Спільники вивезли деревину на один зі столичних пунктів приймання та продали на підставі фіктивних документів.

Підозри оголосили у незаконній рубці та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ст. 27, ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

"Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло залучених до оборудки осіб", – додали в ДБР.