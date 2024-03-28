На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні. Один загинув

У Херсонській області двоє місцевих мешканців підірвалися на міні. Один із них загинув, іншого госпіталізували.
Як йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури, 27 березня подія трапилася близько 19:00 поблизу річки в селі Червоний Маяк. Чоловіки збирали дрова. Внаслідок вибуху один з них загинув на місці. Другого госпіталізовано.
"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.
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