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На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні. Один загинув

Чоловіки збирали дрова, коли натрапили на небезпечний предмет. 

На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні. Один загинув
Фото ілюстративне
Фото: Поліція Харківщини

У Херсонській області двоє місцевих мешканців підірвалися на міні. Один із них загинув, іншого госпіталізували. 

Як йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури, 27 березня подія трапилася близько 19:00 поблизу річки в селі Червоний Маяк. Чоловіки збирали дрова.  Внаслідок вибуху один з них загинув на місці. Другого госпіталізовано. 

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

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