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На Харківщині тракторист наїхав на протитанкову міну

В результаті вибуху трактор повністю знищено, а механізатор дістав поранення.

На Харківщині тракторист наїхав на протитанкову міну
На Харківщині трактор підірвався на міні
Фото: ДСНС

Сьогодні, 25 березня, в полі поблизу села Пришиб Балаклійської громади Ізюмської району тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищено, а механізатор дістав поранення.

На місці події працювали сапери ДСНС. Надзвичайники закликали харків’ян бути уважними і обережними. Не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами і не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

"Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112"", - зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 20 березня у Харківській області черговий трактор підірвався на вибухівці.

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