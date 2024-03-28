Протягом доби ворог обстріляв Миколаївщину ракетами, БПЛА та артилерією

Імовірно, російська армія запустила по області "Іскандер". Є постраждалі.

Протягом доби російська окупаційна армія обстрілювала Миколаївську область із артилерії, запускала безпілотники та ракети.

Зокрема, вчора постраждав сам Миколаїв. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Удень, 27 березня, близько 14:30 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою «Іскандер М», відбулося займання на території об'єкту промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Поранень зазнали дванадцять людей, чотирьом з них медична допомога надана амбулаторно. Також незначних пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків", – зазначив Кім.

Також у в с. Лупареве Галицинівської громади Миколаївського району вчора, 27 березня, об 11:00, внаслідок ворожого удару БпЛА типу "Ланцет" пошкоджено господарчу споруду в приватному житловому секторі. Постраждалих немає.

Кім повідомив, що учора, 27 березня, о 12:45 та 12:54 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.