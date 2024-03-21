Ворог вдарив по Миколаєву балістичною ракетою. Є загибла та поранені (оновлено)

Вдень 21 березня ворог вдарив по Миколаєву балістичною ракетою. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото. Інформацію надамо згодом”, – написав мер.

“Робимо об'їзд по житловому сектору. По багатоповерховій забудові - без пошкоджень. Обстежуємо приватний сектор” – додав пізніше Сєнкевич.

Зі свого боку, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що наразі відомо про одну загиблу жінку. Пошуки тривають. Ще 4 людини поранені: три жінки, один чоловік.

Оновлення 16.55. Сили оборони півдня повідомили, що окупанти випустили ракету з тимчасово окупованого Криму.

Унаслідок ракетної атаки пошкоджене промислове підприємство. На місці удару виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Зараз відомо про шістьох поранених працівників, одна жінка загинула.