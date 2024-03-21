Ворожу ціль збили на підлоті до Києва.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк оприлюднив відео збиття російської крилатої ракети з кулемета Browning M2.

За інформацією Павлюка, мобільна вогнева група збила ворожу ціль на підльоті до Києва під час нічної ракетної атаки.

"На рахунку цього підрозділу це вже не перша збита крилата ракета! Навченість + злагодженість = результат", - підкреслив командувач.