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Командувач Сухопутних військ оприлюднив момент збиття російської ракети з кулемета Browning M2

Ворожу ціль збили на підлоті до Києва.

Командувач Сухопутних військ оприлюднив момент збиття російської ракети з кулемета Browning M2
Олександр Павлюк
Фото: Telegram/Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк оприлюднив відео збиття російської крилатої ракети з кулемета Browning M2.

За інформацією Павлюка, мобільна вогнева група збила ворожу ціль на підльоті до Києва під час нічної ракетної атаки.

"На рахунку цього підрозділу це вже не перша збита крилата ракета! Навченість + злагодженість = результат", - підкреслив командувач.

  • 21 березня близько 5 ранку російська армія випустила на Київ понад 30 ракет. Повітряні сили повідомили, що збили всі запущені ворогом цілі – це 31 ракета, зокрема, дві аеробалістичні.
  • У столиці є пошкодження в трьох районах, а поранені не менше 12 людей. Серед них – 11-річна дитина.
  • У Київській області, за даними від ОВА, зранку було відомо, про чотирьох поранених.
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